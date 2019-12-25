Сотрудников суворовского училища обязали еженедельно сдавать тест на коронавирус за свой счёт

Также всем вернувшимся из отпуска нужны тесты на антитела, клинический анализ крови (из пальца или из вены), рекомендуется проверить уровень метаболита витамина D, СРБ, ферментов АЛТ и АСТ, а также глюкозы и холестерина.

В петербургском Суворовском военном училище усилили антикоронавирусную защищённость и отправили преподавателей на тотальное тестирование. Тесты нужно сдавать каждую неделю и за свой счет. Об этом "Фонтанке" сообщили сотрудники училища и приложили памятку для отгулявших отпуск.

Всем вернувшимся из отпуска нужны тесты на коронавирус, на антитела, клинический анализ крови (из пальца или из вены), рекомендуется проверить уровень метаболита витамина D, СРБ, ферментов АЛТ и АСТ, а также глюкозы и холестерина. Также, у кого с последней флюорографии прошло больше года, обязывают сдать компьютерную томографию грудной клетки. Результаты должны быть максимум трехдневной давности, сдавать всё придётся за свой счет.

В самом училище можно провериться на коронавирус, но и там это не бесплатно, за тест возьмут 800 рублей. Сдавать такой тест требуется каждую неделю до нормализации ситуации с вирусом.

Остальные анализы разовые, сдавать их отсылают в частные медцентры. Анализ на антитела в Петербурге можно сделать в пределах от 1000 до 2 100 рублей. КТ можно сделать бесплатно по ОМС, но если есть назначение врача. К тому же очереди на данную процедуру расписаны минимум на 2 недели вперед. В частных клиниках за КТ просят 5, а в некоторых и 7 тысяч рублей.

Начальство обещает компенсировать траты, но как долго предстоит ждать средств и при этом дальше платить за еженедельные исследования, сотрудникам не уточнили.

Телефоны руководства Суворовского училища оказались безответны.

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