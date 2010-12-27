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Рабочий петербургского метрополитена пообещал взорвать подземку вместе с коллегой
Сегодня, 13:59
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lesjasap
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Рабочий петербургского метрополитена пообещал взорвать подземку вместе с коллегой

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Во время рабочей смены один из сотрудников петербургского метро пообещал устроить взрыв. Об этом он сообщил своему коллеге в ходе личного общения.
 
Сообщается, что молодые люди поссорились на работе. В ходе конфликта один из мужчин угрожал второму взрывом. Выяснилось, что инцидент произошел еще 26 декабря, однако, о нем стало известно только сегодня. 
 
Известно, что в словесной перепалке участвовали заместитель начальника службы безопасности на станциях “Рыбацкое-Обухово-Пролетарская” и старший инспектор. Первый оппонент объявил, что взорвет инспектора вместе с подземкой. Днем 30 декабря жертва решилась заявить на обидчика в полицию. 
 
В настоящее время правоохранительные органы выясняют серьезность намерений представителя метрополитена и вероятность исполнения угрозы. 
Теги: взрыв , метро , петербургский метрополитен , подземка , угроза
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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