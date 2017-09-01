Качество ремонта дорог в Петербурге оценят в лаборатории

Вице-губернатор Игорь Албин поручил профильным структурам жестко следить за качеством ремонта дорог и используемых материалов. В том числе выборочно проверять их через лаборатории.

На совещании в Смольном накануне обсуждали реализацию программы ремонта дорог. Председателем на встрече был вице-губернатор Игорь Албин. Он поручил представителям комитета по развитию транспортной инфраструктуры и структурных подразделений ведомства и "Дирекции транспортного строительства" осуществлять жесткий контроль за качеством ремонта дорог. Албин поручил структурам через лаборатории проверить материалы, используемые дорожниками.

Вице-губернатор также предложил увеличить гарантийные сроки ремонта до четырех лет. А со следующего года систему дорожного строительства переведут на принцип проектного управления: за каждым объектом будет закреплен куратор.

На данный момент заключены контракты на ремонт по 69 адресам. На эти работы потратят 3,3 миллиарда рублей. По 11 договорам ведутся аукционы. Они предусматривают ремонт 37 объектов на 1,7 миллиарда рублей. Дорожники планируют завершить работу по ремонту до 1 ноября.