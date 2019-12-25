Работа для всех: ежегодная ярмарка вакансий вновь пройдет в Выборге

В ходе мероприятия работодатели предоставят гражданам необходимую информацию о трудоустройстве, специалисты Биржи труда ответят на все вопросы, интересующие соискателей.

В четверг, 27 августа в библиотеке А.Аалто работодатели Выборгского района представят вакансии соискателям. Об этом сообщает пресс-служба администрации Выборгского района.

В ходе мероприятия работодатели познакомят граждан с необходимой информацией о трудоустройстве, специалисты Биржи труда ответят на все вопросы, интересующие соискателей.

Граждане, ищущие работу, узнают о правилах приема на работу, заработной плате, требованиях к кандидату.

Ранее мы сообщили о том, что Александр Дрозденко поздравил Выборг с днем рождения.

Фото:

