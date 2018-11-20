Рабочих "Метростроя" снова оставили без зарплаты

Долги по зарплате обещали погасить до 15 февраля.

Строители новой станции петербургского метрополитена "Театральная" в ночь на 8 февраля отказались выходить из шахты. Причиной новой забастовки стала зарплата, которую строителям не платят с декабря 2018 года.

На месте стройки остались 20 человек, которые заявили, что не уйдут пока им не выплатят все долги. По информации ТАСС, речь идет о подрядной организации "Управление-15 Метрострой". Более 600 сотрудников бесплатно работают уже больше двух месяцев. В шесть утра с бастующими встретился генеральный директор компании. Он пообещал, строители получат зарплату 12 февраля. После переговоров работы на "Театральной" восстановились.

Напомним, что это уже вторая забастовка строителей "Метростроя". В декабре 2018 года рабочие отказались подниматься из шахты, их поддержали рабочие на поверхности. Причиной конфликта стала трехмесячная задержка зарплаты. Речь шла о 440 млн рублей. Закрыть долги подрядчика по строительству подземки взялся Смольный.

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Видео: Piter.tv