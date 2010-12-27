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Неизвестный выстрелил в рабочего на Карпинской, который занимался отделкой квартиры
Сегодня, 9:13
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lesjasap
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Неизвестный выстрелил в рабочего на Карпинской, который занимался отделкой квартиры

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Рядом с Гражданским проспектом в ремонтируемой квартире неизвестный злоумышленник прострелил голову рабочему.

В Калининском районе рабочего увезли из ремонтируемой квартиры с огнестрельным ранением и пробитой головой. Неизвестный стрелял в мужчину в помещении по улице Карпинского. Инцидент произошел вечером первого марта.
 
Пострадавшего пришлось экстренно госпитализировать. Медики обнаружили у 32-летнего пациента открытую травму головы и огнестрельную рану, попавшую в скулу. Делом занялись правоохранительные органы.
 
Оперативники установили, что преступление было совершено в квартире, принадлежащей фермеру из города Находка. В момент нападения жертва занималась отделочными работами. 

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Теги: выстрелы , гражданский проспект , рабочий , скула , стрельба , строитель , стройка
Категории: Новости СПб Происшествия

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