Рабочая неделя в Ленобласти началась с сильного шторма

Так, в первый рабочий день ленинградцев порывы ветра составили порядка пятнадцати-семнадцати метров в секунду.

Сегодняшний понедельник, 18 марта, начался для жителей Выборга и Ленобласти с порывов сильного ветра, а также дождя. Об этом сообщает сетевое издание "Мойка78".

Так, в первый рабочий день ленинградцев порывы ветра составили порядка пятнадцати-семнадцати метров в секунду. Также, как информируют синоптики региона, сильный гололед на территории всей области продержится вплоть до 20 марта, поэтому автомобилистам и пешеходам стоит быть аккуратными и внимательными, заботясь о свои здоровье и о безопасности окружающих.

Также на Финском заливе и Ладожском озере продолжает разрушаться лед, и выходить на него смертельно опасно. Из-за ветра в области прогнозируют возможные обрывы проводов и аварии на объектах электроснабжения.

Источник: сетевое издание "Мойка78"