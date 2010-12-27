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Рабочая неделя в Ленобласти началась с сильного шторма
Сегодня, 11:07
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KaterinaKono13

Рабочая неделя в Ленобласти началась с сильного шторма

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Так, в первый рабочий день ленинградцев порывы ветра составили порядка пятнадцати-семнадцати метров в секунду.

Сегодняшний понедельник, 18 марта, начался для жителей Выборга и Ленобласти с порывов сильного ветра, а также дождя. Об этом сообщает сетевое издание "Мойка78".

Так, в первый рабочий день ленинградцев порывы ветра составили порядка пятнадцати-семнадцати метров в секунду. Также, как информируют синоптики региона, сильный гололед на территории всей области продержится вплоть до 20 марта, поэтому автомобилистам и пешеходам стоит быть аккуратными и внимательными, заботясь о свои здоровье и о безопасности окружающих. 

Также на Финском заливе и Ладожском озере продолжает разрушаться лед, и выходить на него смертельно опасно. Из-за ветра в области прогнозируют возможные обрывы проводов и аварии на объектах электроснабжения.

Источник: сетевое издание "Мойка78"

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Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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