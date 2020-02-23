Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции РФ

Детали будущего голосования узнали журналисты РБК.

Стали известны детали будущего голосования по поправкам к Конституции России. Как сообщили журналисты РБК 23 февраля, вопрос в бюллетене будет утвержден указом президента страны. Весь блок поправок будет принят одним пакетом.

Также уточняется, что формулировка вопроса в бюллетене будет примерно такой – "Согласны ли вы с предложенными изменениями в Конституцию?". На него можно будет ответить только "да" или "нет", заявил сопредседатель рабочей группы по поправкам Павел Крашенинников.

Кроме того, законом предлагается регламентировать только наблюдение за голосованием от Общественной палаты РФ.