РЖД возобновит поездки из Петербурга на Валаам на двух видах транспорта

Поезд будет делать остановку в Сортавале.

Росскийские железные дороги запускают мультимодальные маршруты из Москвы на Валаам и из Петербурга на Валаам. Проезд будет осуществляться на поезде, а затем на "Метеоре". Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Остров находится в Ладожском озере. Расписание водного транспорта состыковали с расписанием поездов, которые будут останавливаться в Сортавале.

Отмечается, что при покупке билетов можно сразу выбрать тур "поезд + "Метеор". Для этого в фильтре поиска необходимо выбрать — "Маршрут с пересадкой".

Фото: РЖД