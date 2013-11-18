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РЖД возобновит поездки из Петербурга на Валаам на двух видах транспорта
Сегодня, 9:42
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РЖД возобновит поездки из Петербурга на Валаам на двух видах транспорта

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Поезд будет делать остановку в Сортавале.

Росскийские железные дороги запускают мультимодальные маршруты из Москвы на Валаам и из Петербурга на Валаам. Проезд будет осуществляться на поезде, а затем на "Метеоре". Об этом сообщила пресс-служба РЖД. 

Остров находится в Ладожском озере. Расписание водного транспорта состыковали с расписанием поездов, которые будут останавливаться в Сортавале. 

Отмечается, что при покупке билетов можно сразу выбрать тур "поезд + "Метеор". Для этого в фильтре поиска необходимо выбрать — "Маршрут с пересадкой". 

Фото: РЖД

Теги: валаам, путешествие
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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