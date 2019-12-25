РЖД вносит изменения в расписание и отменяет рейсы

Каждый день в Петербург и Москву теперь будут отправлять на три "Сапсана" меньше.

С 7 апреля РЖД вносит изменения в расписание и отменяет некоторые рейсы, сообщается на официальном сайте компании.

Переодичность 37 поездов изменят, а 53 поезда отменят. Так, отменили те рейсы, спрос на которые был невысок: менее 25% билетов. Сообщается, что малые города не останутся без сообщения – планируется ввести дополнительные остановки для проходящих мимо поездов. Также пассажиры смогут либо вернуть деньги за билеты, либо смогут совершить поездку на других поездах.

Ранее мы писали, что РЖД отменяет поезда в Калининград.

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