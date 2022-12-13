РЖД: в Брянской области сошли с рельсов локомотив и около 20 вагонов грузового поезда

Причиной инцидента стало срабатывание самодельного взрывного устройства на путях.

Локомотив и 20 грузовых вагонов вечером во вторник 2 мая сошли с рельсов в Брянской области после срабатывания на железной дороге взрывного устройства. Соответствующее заявление сделали региональные власти. По предварительным сведениям, в результате данного инцидента никто не пострадал. Речь идет о втором подрыве путей за последние два дня. Также 1 мая по аналогичной причине с рельсов сошли локомотив и семь вагонов. Однако на этот раз ЧП зафиксировано на перегоне "Снежетьская - Белые Берега", расположенном восточнее города Брянска в 19:47 по московскому времени. Глава области Александр Богомаз в социальных сетях уведомил подписчиков о том, что причиной произошедшего специалисты в настоящее время считают работу самодельного взрывного устройства.

Пожара на железной дороге не возникло, но движение составом по участку пришлось временно приостановить. К текущему моменту представители РЖД создали оперативный штаб для координации работ по восстановлению. До того, как полотно сможет работать, пассажиры будут отправляться из Брянска до Белых Берегов автобусами, а оттуда до пункта назначения (города Орла) при помощи пригородного поезда. Добавим, что из Орла в Брянск можно будет попасть с пересадкой с электрички на автобус в Белых Берегах.

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Фото и видео: Следственный комитет России