В Брянской области пресекли попытку сбыта 15 кг марихуаны

В настоящее время фигурант находится под стражей.

В Брянской области сотрудники полиции пресекли попытку сбыта 15 кг марихуаны. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По данным следствия, 26-летний житель Трубчевского района располагал оптовой партией подготовленной для продажи наркотиков. В ходе обыска в гаражном помещении злоумышленника полицейские изъяли более трех десятков полимерных пакетов с высушенной растительной массой. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время фигурант находится под стражей.

Ранее мы сообщали, что глава МВД объяснил рост числа тяжких преступлений в России.

Видео: УМВД России по Брянской области