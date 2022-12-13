Губернатор Кондратьев: в Краснодарском крае горит резервуар с нефтепродуктами

Угрозы для жителей Тамани нет.

Резервуар с нефтепродуктами загорелся в Темрюкском районе Краснодарского края (Тамань). Инцидент произошел в ночь на 3 мая. Известно, что региональные экстренные службы присвоили возгоранию ввсший ранг по сложности. Соответствующей информацией в собственных аккаунтах в социальных сетях поделился местный губернатор Вениамин Кондратьев. В настоящее время специалисты считают, что угрозы для мирного населения нет. Власти делают все возможное для пресечения дальнейшего распространения огня. В текущий момент причины возникновения чрезвычайного происшествия не назывались.

В поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Вениамин Кондратьев, глава Кубани

В трехкомнатной квартире на 21-й линии В.О. горела кухня.

Фото и видео: Telegram / BAZA