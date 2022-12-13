  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:00
103
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Губернатор Кондратьев: в Краснодарском крае горит резервуар с нефтепродуктами

0 0

Угрозы для жителей Тамани нет.

Резервуар с нефтепродуктами загорелся в Темрюкском районе Краснодарского края (Тамань). Инцидент произошел в ночь на 3 мая. Известно, что региональные экстренные службы присвоили возгоранию ввсший ранг по сложности. Соответствующей информацией в собственных аккаунтах в социальных сетях поделился местный губернатор Вениамин Кондратьев. В настоящее время специалисты считают, что угрозы для мирного населения нет. Власти делают все возможное для пресечения дальнейшего распространения огня. В текущий момент причины возникновения чрезвычайного происшествия не назывались.

В поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Вениамин Кондратьев, глава Кубани

В трехкомнатной квартире на 21-й линии В.О. горела кухня.

Фото и видео: Telegram / BAZA

Теги: вениамин кондратьев, краснодарский край, тамань
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии