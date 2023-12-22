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РЖД рассчитывают на рост перевозок пассажиров до не менее 1,3 млрд человек в год

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Олег Белозеров раскрыл статистику компании.

Российские железные дороги рассчитывают на рост пассажироперевозок до не менее 1,3 млрд человек в ежегодном режиме к 2030 году. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на правительственном часе в Государственной Думе на пленарном заседании от 13 марта глава РЖД Олег Белозеров.

Прогнозные оценки показывают, что за шесть лет он еще увеличится на 100 млн человек. <…> Пассажирский комплекс к 2030 году должен обеспечивать обслуживание и перевозку не менее 1 млрд 300 млн пассажиров в год.

Олег Бедлозеров, глава РЖД

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Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ

Теги: госдума, олег белозеров, правительственный час, ржд
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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