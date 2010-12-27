В понедельник, 9 декабря, стало известно о том, что логистическая компания и арабский инвестор купят логопарк "Троицкий" в Петербурге. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Пол данным инсайдеров, компания Professional Logistics Technologies и Mubadala Investment находятся в ещё стадии переговоров с прежними владельцами. Стоимость объекта уже оценили в 2,7 млрд руб.
Отмечасется, что самыми крупными арендаторами "Троицкого" являются "Лента", Pony Express и DPD. Логопарк находится в Невском районе.
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Фото:pixabay
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