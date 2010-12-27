Крупнейшими арендаторами "Троицкого" являются "Лента", Pony Express и DPD.

В понедельник, 9 декабря, стало известно о том, что логистическая компания и арабский инвестор купят логопарк "Троицкий" в Петербурге. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Пол данным инсайдеров, компания Professional Logistics Technologies и Mubadala Investment находятся в ещё стадии переговоров с прежними владельцами. Стоимость объекта уже оценили в 2,7 млрд руб.

Отмечасется, что самыми крупными арендаторами "Троицкого" являются "Лента", Pony Express и DPD. Логопарк находится в Невском районе.

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