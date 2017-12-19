На выборах президента в Петербурге введут технологию QR-кодов для бюллетеней

В Петербурге начали готовиться в выборам 2018 года.

Как сообщает " Петербургский дневник ", в Петербурге выборы примут 30 избирательных комиссий для которых закреплены 1880 участков для голосования. В частности, петербуржцы смогут сделать выбор в пользу одного из кандидатов в 89 временных станциях в судах, изоляционных центрах, 40 медицинских учреждениях, в аэропорту, вокзалах. Специалисты уже начали обучили участников избирательного процесса. Проверку прошли уже 196 представителей.

В новом году будет опробована и внедрена система введения в систему протоколов УИК с помощью специальных QR-кодов. Таким способом эксперты хотят исключить технические ошибки, а также ускорить проверку голосов.

На выборах президента России больше внимания уделят информированию избирателей с помощью средств метрополитена и наружной рекламы. Также за проведением выборов можно будет наблюдать в он-лайн режиме через технические гаджеты. Планируется увеличение комплексов для обработки проверки бюллетеней.

Напомним, что выборы В России на пост президента государства пройдут 18 марта 2018 года.