Пятый фестиваль "Будь с Городом!" станет площадкой для обсуждения возможностей социально ориентированных НКО

Деловая программа запланирована за сутки до концертно-праздничной программы.

Социально-благотворительный проект "Будь с Городом!", который пройдет в Петербурге уже в пятый раз, объявил о своей деловой программе.

За сутки до концертно-фестивальной части, в рамках деловой программы состоится конференция о работе социально ориентированных некоммерческих организаций. Трансляция конференции "Между бизнесом и государством: поддержка и профессионализация СО НКО в сфере решения проблем социальной адаптации выпускников детских домов" пройдет в режиме онлайн 28 августа в 22:00.

Представители профильных исполнительных органов власти, социально-ответственного бизнеса, входящего в состав Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) Санкт-Петербурга и Ленинградской области и ведущие СО НКО, работающие в сфере социальной адаптации выпускников детских домов, обсудят и найдут ответы на такие вопросы: как бизнесу и государству помочь тем, кто помогает? Как объединить усилия для системной и качественной поддержки социальной индустрии? – отметили организаторы.

Исполнительный директор Благотворительного фонда "Детский хоспис"Павел Ткаченко поделился своим мнением по данному вопросу.

Многие думают, что дети с ограниченными возможностями хрупкие, как хрустальные вазы. Но, на самом деле, они сильнее, чем нам кажется. Подопечные Детского хосписа не нуждаются в жалости – они нуждаются в любви и поддержке. И я уверен, что в рамках проекта нам удастся рассказать петербуржцам и гостям города об этом важном смысле – отметил Ткаченко.

Фото: Piter.tv