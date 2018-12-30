Пятерка музеев Северной столицы подарят женщинам на 8 марта бесплатные посещения

Несмотря на это, в самом Эрмитаже заявили, что свободным вход станет далеко не для каждого.

В Санкт-Петербурге в честь женского праздника 8 марта некоторые музеи откроют свои двери для представительниц прекрасного пола совершенно бесплатно. Об этом сообщает сетевое издание "peterburg2.ru".

В общей сложности, в акции участвуют следующие музеи: Музей политической истории России и музейно-выставочный центр "РОСФОТО", Музей истории религии, Центральный музей железнодорожного транспорта.

Среди петербургских "музее-гигантов" акцию поддержали Эрмитаж, Российский этнографический музей и Музей-заповедник "Петергоф".

Несмотря на это, в самом Эрмитаже заявили, что свободным вход станет далеко не для каждого.

В списке Министерства культуры также указан Мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, который с лета закрыт на ремонт. Как выяснили в издании "Фонтанка", в музее дали согласие на участие в акции в качестве "жеста солидарности".

Источник: сетевое издание "peterburg2.ru"