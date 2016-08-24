Пять человек пострадали в ДТП с фургоном и кроссовером в Зеленогорске

Авария произошла на пересечении улицы Широкой с Приморским шоссе.

В Зеленогорске (Курортный район Петербурга) столкнулись грузовой микроавтобус и кроссовер. В результате аварии различные травмы получили пять человек, среди которых двое детей. Погибших нет, сообщили в экстренных службах.

ДТП случилось на пересечении улицы Широкой с Приморским шоссе. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей не успел выполнить поворот и не уступил дорогу, что привело к столкновению. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи и пожарные.

Пострадавшие находились на проезжей части, им оказывается медицинская помощь. Состояние пострадавших уточняется. Обстоятельства аварии выясняются.

