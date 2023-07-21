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Пять человек пострадали при пожаре в жилом доме на севере Москвы

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В настоящее время возгорание ликвидировано.

Трое несовершеннолетних и двое взрослых получили травмы в результате пожара, возникшего в жилом доме, расположенном в северной части российской столицы. Об этом журналистам рассказали представители региональных экстренных ведомств. Специалисты заметили, что очаг распространения пламени находился на уровне девятого этажа по Дмитровскому шоссе. В общей сложности площадь возгорания составила порядка 60 квадратных метров. В рамках ликвидации пламени спасатели смогли вывести на улицу девять местных жителей.

При пожаре в жилом доме на севере Москвы пострадали пять человек, включая троих детей. Возгорание ликвидировано.

пресс-служба ГУ МЧС по Москве

Подразделения МЧС в новых регионах получили 1,3 тыс. единиц новой техники.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости, BAZA, SHOT

Теги: дети, дмитровское шоссе, москва
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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