Российский турист "свалился с потолка" на кухню в баре в Тайланде

Крыша заведения провалилась и мужчина упал на кухню, однако как он там оказался - неизвестно.

Во вторник, 26 сентября, в одном из баров Паттайи в Тайланде произошел инцидент с участием российского туриста. Мужчина провалился сквозь крышу заведения и попал на кухню, рассказала "Gazeta.SPb".

Спасатели обнаружили у 30-летнего туриста многочисленные царапины по всему телу. Пострадавший находился в нетрезвом состоянии. Владелица бара сообщила, что слышала грохот.

Каким образом он провалился сквозь крышу - пока неизвестно, россиянин рассказать об этом не смог. Бунтовщик заплатил штраф за причиненный ущерб.

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Фото: pixabay.com