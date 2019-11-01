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Путин заявил об острой нехватке квалифицированных кадров в России

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Нерешенная к 2030 году проблема может сильно навредить экономике страны.

Президент РФ Владимир Путин заявил о проблемах подготовки квалифицированных кадров в России. Слова главы страны приводят "РИА Новости".

По словам Путина, если к концу 2030 года не будут приняты необходимые меры, то дефицит профессионалов составит 3 миллиона человек. Это может привести экономику страны ко многомиллиардным потерям.

Президент отметил, что эта острая проблема стоит не только в России, но и на всем мировом рынке труда, например, у стран западной Европы. Путин призвал решать задачу и сравнил вероятный кадровый дефицит с результатом, прогнозируемым для Германии или Великобритании. В этих странах могут быть куда более печальные исходы нерешенной проблемы, но "для нас это тоже очень много", подчеркнул президент.

Ранее Путин назвал поддержку первичного звена здравоохранения недостаточной.

Видео: Piter.TV

Теги: нехватка кадров
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 19:59

А больше он ни хуя не заявил?

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