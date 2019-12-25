Путин заявил о необходимости прямой помощи россиянам

В стране официально зарегистрировано 1,4 млн безработных.

Президент РФ Владимир Путин призвал оказать прямую помощь гражданам, пострадавшим из-за ограничительных мер, которые были введины для борьбы с коронавирусом. Об этом глава государства сказал на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране 11 мая.

Сейчас, когда мы только начинаем выходить из режима ограничений, когда у людей и бизнеса накопилось немало проблем, нужны дополнительные действия, прямая помощь гражданам

Владимир Путин

Во время своего обращения Путин сказал, что с в стране официально зарегистрировано 1,4 млн безработных. Президент заявил, что до конца мая пройдет совещание, которое должно снять риски дальнейшего роста безработицы в России.

Также глава государства повысил в два раза минимальный размер пособия по уходу за ребёнком.

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