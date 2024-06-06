Путин заявил о достижении цели вхождения РФ в четверку экономик мира

Глава государства отметил важность сохранения темпа развития.

Президент России Владимир Путин заявил о достижении цели вхождения страны в четверку экономик мира. Об этом он рассказал на встрече с главами мировых информационных агентств.

По словам главы государства, такую цель поставили перед собой власти. Он подчеркнул, что недавно Россия была на пятом месте по паритету покупательной способности в мире. Путин отметил важность сохранения темпа развития.

Те, кто пытается нам помешать, навредить и затормозить наше развитие, должны были понять, что то, что они делают, больше вредит им самим, чем нам. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай.

Видео: kremlin.ru