Путин заявил о достижении цели вхождения РФ в четверку экономик мира

Президент России Владимир Путин заявил о достижении цели вхождения страны в четверку экономик мира. Об этом он рассказал на встрече с главами мировых информационных агентств.
По словам главы государства, такую цель поставили перед собой власти. Он подчеркнул, что недавно Россия была на пятом месте по паритету покупательной способности в мире. Путин отметил важность сохранения темпа развития.
Те, кто пытается нам помешать, навредить и затормозить наше развитие, должны были понять, что то, что они делают, больше вредит им самим, чем нам.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай.
Видео: kremlin.ru
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