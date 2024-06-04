Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай

Президент России Владимир Путин предложил секретарю генсовета "Единой России" Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Глава государства провел встречу с Турчаком в формате видеосвязи. Путин обратился к нему с просьбой вернуться в исполнительные органы, чтобы возглавить Республику Алтай. Турчак поблагодарил президента за доверие.
Регион перспективный, особенно сегодня, имея в виду бурное развитие и наши планы развития туристической области.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин рассказал о создании условий для рождения детей.
Видео: kremlin.ru
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