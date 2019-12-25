  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Путин: товарооборот между РФ и Грецией практически достиг допандемийного уровня
Сегодня, 14:38
80
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Путин: товарооборот между РФ и Грецией практически достиг допандемийного уровня

0 0

В Сочи глава РФ встретился в коллегой Кириакосом Мицотакисом.

Российский президент Владимир Путин заявил, что товарооборот между РФ и Грецией практически достиг допандемийного уровня. Такое заявление глава государства сделал во время рабочих переговоров с коллегой Кириакосом Мицотакисом. Политики встретились в Сочи. Открывая встречу глава РФ рассказал о том, что визит греческого представителя проводится в 200-летний юбилей с момента Греческой революции. По словам лидера страны, Москва внесла свой вклад в становлении республики и независимости Афин.

Если в прошлом году мы наблюдали спад торговли где-то в объеме 35%, то в этом году рост 56%, мы практически достигли допандемийного уровня. уже достигнуты хорошие договоренности, стороны вышли на подписание соответствующих соглашений.

Владимир Путин, президент РФ

В России подтвердили греческой делегации, что в неформальной обстановке за обедом, а также во время переговоров политики смогут поднять любые волнующие стороны вопросы. 

Путин назначил прокурором Петербурга Виктора Мельника. Он служит в органах с 2001 года.

Фото: Kremlin.ru
 

Теги: владимир путин, греция, товарооборот
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии