В 2024 году в 105 крупнейших агломерациях страны 85% дорог планируется довести до нормативного состояния.

Президент России Владимир Путин заявил, что средства на дорожное строительство в РФ в ближайшие годы будут выделяться ритмично. Он рассказал об этом в ходе встречи со строившими Репинскую транспортную развязку в Химках.

По его словам, у власти множество планов в сфере дорожного строительства.

Средства необходимые выделены, все зарезервировано, будет ритмично. Владимир Путин, президент России

По его словам, к 2024 году в 105 крупнейших агломерациях страны 85% дорог планируется довести до нормативного состояния.

География работ при этом - от Дальнего Востока до Калининграда.

Ранее Путин принял участие в открытии транспортной развязки в Химках.

Видео: YouTube / Россия 24