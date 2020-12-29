Президент России Владимир Путин заявил, что средства на дорожное строительство в РФ в ближайшие годы будут выделяться ритмично. Он рассказал об этом в ходе встречи со строившими Репинскую транспортную развязку в Химках.
По его словам, у власти множество планов в сфере дорожного строительства.
Средства необходимые выделены, все зарезервировано, будет ритмично.
Владимир Путин, президент России
По его словам, к 2024 году в 105 крупнейших агломерациях страны 85% дорог планируется довести до нормативного состояния.
География работ при этом - от Дальнего Востока до Калининграда.
Ранее Путин принял участие в открытии транспортной развязки в Химках.
Видео: YouTube / Россия 24
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