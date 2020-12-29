Путин принял участие в открытии транспортной развязки в Химках

Строительство началось по поручению Путина после посещения им "НПО Энергомаш" 12 апреля 2019 года.

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия транспортной развязки на пересечении М-10 "Россия" и улицы Репина в Химках. Развязку создали в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Целью проекта – соединить Старые и Новые Химки, обеспечить транспортную доступность.

Строительство началось по поручению Путина после посещения им "НПО Энергомаш" 12 апреля 2019 года. Тогда одна из сотрудниц попросила построить дорогу между Старыми и Новыми Химками. Президент пообещал обсудить этот вопрос с главой региона и министерством транспорта РФ. После этого развязку пообещали сдать в 2021 году.

Ранее Путин заявил о попытках извне помешать гражданскому авиастроению в России.

Видео: YouTube / Россия 24