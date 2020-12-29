Путин заявил о попытках извне помешать гражданскому авиастроению в России

В пример глава страны привел создание среднемагистрального самолета МС-21.

Развитию российского гражданского авиастроения пытаются мешать из-за границы. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня студента

Гражданское авиастроение сейчас развивается. Владимир Путин, президент РФ

В пример глава страны привел создание среднемагистрального самолета МС-21, отметив, что при этом с помощью санкций "чуть ли не на каждом шагу России вставляли палки в колеса".

По словам президента, отрасль авиастроения является не только высокотехнологичной, но и создает рабочие места в смежных отраслях.

Путин заявил, что никогда не занимался бизнесом.

Видео: kremlin.ru