Путин заявил о попытках извне помешать гражданскому авиастроению в России

Развитию российского гражданского авиастроения пытаются мешать из-за границы. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня студента
Гражданское авиастроение сейчас развивается.
Владимир Путин, президент РФ
В пример глава страны привел создание среднемагистрального самолета МС-21, отметив, что при этом с помощью санкций "чуть ли не на каждом шагу России вставляли палки в колеса".
По словам президента, отрасль авиастроения является не только высокотехнологичной, но и создает рабочие места в смежных отраслях.
Путин заявил, что никогда не занимался бизнесом.
Видео: kremlin.ru
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