Путин заявил, что ситуация на полигоне "Красный бор" не лучше, чем в Усолье-Сибирском

"Росатом" в графике ведёт работы на полигоне.

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на полигоне "Красный бор" в Ленинградской области не лучше, чем в Усолье-Сибирском. Он отметил, что не стоит упускать из внимания ликвидацию накопленного вреда окружающей среде на местном полигоне.

"Про "Красный бор" не забывайте, потому что там ничем не лучше ситуация, чем в Усолье-Сибирском. - Владимир Путин, президент России

Он обратился к вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко, которая доложила о ситуации с экологией на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По её словам, "Росатом" в графике ведёт работы на полигоне в "Красном боре".

Ранее мы писали, что Смольный следит за ликвидацией полигона опасных отходов "Красный Бор".

Видео: kremlin.ru