Смольный следит за ликвидацией полигона опасных отходов "Красный Бор"

В администрации обсудили данный вопрос.

В четверг, 1 октября, стало известно, что городская администрация продолжает следить за рекультивацией полигона опасных отходов "Красный бор", сообщили в Смольном.

Данная тема станет основной, когда в Петербург 5 октября с рабочим визитом приедет министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин. Губернатор уточнил, что город имеет необходимый научно-технический и кадровый потенциал для окончательной ликвидации полигона опасных отходов.

Напомним, что полигон закрыли в 2014 году. В 2019 году полигон передали Министерству природных ресурсов.

Ранее мы писали, что стало известно, когда полностью ликвидируют полигон "Красный бор".

Фото: Красный Бор / ВКонтакте