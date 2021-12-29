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Путин заявил, что рост ВВП России в 2021 году составил примерно 4,5%
Сегодня, 14:49
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Путин заявил, что рост ВВП России в 2021 году составил примерно 4,5%

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Прогноз по росту ВВП России на 2022 год был понижен МВФ.

Президент России Владимир Путин во время встречи с итальянским бизнесом заявил, что в 2021 году рост ВВП России составил порядка 4,5%.

Согласно оценкам, по итогам минувшего года рост ВВП составил примерно 4,5%.

Владимир Путин, президент России 

Напомним, что на 2022 год МВФ понизил прогноз по росту ВВП России до 2,8% (было 2,9%). При этом на 2023 год прогноз был повышен до 2,1% (было 2%).

При этом был понижен прогноз роста мировой экономики до 4,4%, а в 2023 году ожидается, что рост составит 3,8%.

Во время встречи с итальянским бизнесом Путин также заявил, что Россия является надежным поставщиком газа для Италии. 

Фото: kremlin.ru 

Теги: владимир путин, рост ввп россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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