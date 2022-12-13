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Путин заявил, что реальные зарплаты в целом по РФ растут, хотя пока скромными темпами

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Глава РФ провел совещание с кабинетом министров.

Реальные зарплаты граждан в стране растут, но эти темпы на текущий момент остаются скромными. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Путин в среду 29 марта, во время своего приветственного слова перед началом правительственного совещания. Политик пояснил, что речь идет об очень скромных цифрах.

Ключевой индикатор развития экономики, качества нашей экономической политики - это динамика доходов граждан. <…> Отмечу, что заработные платы и реальные располагаемые доходы населения в целом по стране вновь стали расти в реальном выражении.

Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, зарплата
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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