Путин: вся страна переживает в связи с гибелью самарских военных в Макеевке 1 января

Глава РФ встретился с главой Самарской области Дмитрием Азаровым.

Российский президент Владимир Путин во вторник на рабочей встрече с главой Самарской области Дмитрием Азаровым подчеркнул, что вся страна переживает в связи с гибелью военнослужащих в Макеевке, которое произошло 1 января. Губернатор российского региона в своем докладе перед главой государства отдельно упомянул о трагедии. Чиновник добавил, что эта трагедия стала тяжелым ударом и испытанием для всего населения области.

Вся страна переживает. Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил, что росгвардейцы в ходе СВО проявляют стойкость и бесстрашие.

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