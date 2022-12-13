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Путин: вся страна переживает в связи с гибелью самарских военных в Макеевке 1 января

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Глава РФ встретился с главой Самарской области Дмитрием Азаровым.

Российский президент Владимир Путин во вторник на рабочей встрече с главой Самарской области Дмитрием Азаровым подчеркнул, что вся страна переживает в связи с гибелью военнослужащих в Макеевке, которое произошло 1 января. Губернатор российского региона в своем докладе перед главой государства отдельно упомянул о трагедии. Чиновник добавил, что эта трагедия стала тяжелым ударом и испытанием для всего населения области.

Вся страна переживает.

Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил, что росгвардейцы в ходе СВО проявляют стойкость и бесстрашие.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: владимир путин, дмитрий азаров, макеевка, самарская область
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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