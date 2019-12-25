Путин заявил, что обстановка в мире становится более турбулентной

Текст сообщения опубликован на сайте Кремля.

Путин заявил, что обстановка в мире становится всё более турбулентной. Президент России считает, что ситуация между странами накаляется. Об этом политик рассказал в поздравительной телеграмме ко Дню дипломатического работника. Документ опубликован на официальном сайте Кремля днем 10 февраля

Глава страны призвал к более активным действиям, направленным на обеспечение стабильности. Эта задача является стратегической для России. РФ также интересует формирование справедливого миропорядка. Владимир Путин отметил заслуги дипмиссии в урегулировании многих важных вопросов и конфликтов. В частности, касающихся ситуации в Сирии.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин заявил о возрастании угрозы терроризма.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

