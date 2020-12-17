Сейчас количество бедных в РФ составляет 13,5%.

Президент России Владимир Путин заявил, что доля бедных в России к 2030 году должна снизиться до 6,5%. Заявление он сделал на ежегодной пресс-конференции.

Путин рассказал, что сейчас количество бедных в РФ составляет 13,5% - это около 20 миллионов человек. Он отметил, что в 2000 году каждый третий россиянин жил за чертой бедностью. Глава государства подчеркнул, что работа по увеличению доходов населения ведётся. Однако сейчас ситуация ухудшилась в связи с закрытием производств и лишением рабочих мест.

Ранее Путин заявил о возможности расширить спектр партий, участвующих в выборах.

Видео: ежегодная пресс-конференция Владимира Путина