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Путин заявил о возможности расширить спектр партий, участвующих в выборах

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В парламентских выборах будут участвовать 16 новых партий.

Президент России Владимир Путин заявил о возможности расширить спектр партий, участвующих в выборах. Заявление он сделал на ежегодной пресс-конференции.

Он отметил, что действующие парламентские партии ведут острые дискуссии, но все они движимы патриотическими целями. Глава государства подчеркнул, что при этом попадут ли новые молодые партии, будут решать не политические мастодонты, а избиратели.

Путин отметил, что уже в парламентских выборах будут участвовать 16 новых партий, которые уже прошли в региональные парламенты.

Ранее Путин оценил ситуацию с лекарствами от COVID-19 в регионах.

Видео: ежегодная пресс-конференция Владимира Путина

 

Теги: партии, политика, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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