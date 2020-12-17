Президент России Владимир Путин заявил о возможности расширить спектр партий, участвующих в выборах. Заявление он сделал на ежегодной пресс-конференции.
Он отметил, что действующие парламентские партии ведут острые дискуссии, но все они движимы патриотическими целями. Глава государства подчеркнул, что при этом попадут ли новые молодые партии, будут решать не политические мастодонты, а избиратели.
Путин отметил, что уже в парламентских выборах будут участвовать 16 новых партий, которые уже прошли в региональные парламенты.
Ранее Путин оценил ситуацию с лекарствами от COVID-19 в регионах.
Видео: ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
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