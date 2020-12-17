Он заявил, что Россия смогла первой разработать и зарегистрировать вакцину.

Президент России Владимир Путин оценил ситуацию с лекарствами от COVID-19 в регионах. Заявление он сделал на ежегодной пресс-конференции.

Он подчеркнул, что сейчас в регионах есть проблемы с обеспечением лекарственными средствами в стационарах и аптеках.

Но это трудности с логистикой, а не с производством. Владимир Путин, президент России

По его словам, Россия смогла первой разработать и зарегистрировать вакцину.

Ранее мы писали, что Путин считает, что российская медицина при пандемии оказалась эффективнее, чем в других странах.

Видео: ежегодная пресс-конференция Владимира Путина