Президент признал, что есть некоторые проблемы.

Президент России Владимир Путин считает, что российская медицина при пандемии оказалась эффективнее, чем в других странах. Заявление он сделал во время ежегодной пресс-конференции.

По его словам, РФ смогла выиграть время благодаря эффективной реакции на проблему вируса, которая пришла из Китая. Россия своевременно закрыла границу.

При этом президент признал, что есть некоторые проблемы — нехватка лекарств в больницах и аптеках. Однако, подчеркнул Путин, в России увеличилось количество врачей, разработана вакцина. По его мнению, система здравоохранения отреагировала адекватно.

Ранее мы писали, что Путин считает, что РФ встретила проблему пандемии достойно и отчасти лучше других стран.

Видео: ежегодная пресс-конференция Владимира Путина