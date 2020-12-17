Президент России Владимир Путин считает, что российская медицина при пандемии оказалась эффективнее, чем в других странах. Заявление он сделал во время ежегодной пресс-конференции.
По его словам, РФ смогла выиграть время благодаря эффективной реакции на проблему вируса, которая пришла из Китая. Россия своевременно закрыла границу.
При этом президент признал, что есть некоторые проблемы — нехватка лекарств в больницах и аптеках. Однако, подчеркнул Путин, в России увеличилось количество врачей, разработана вакцина. По его мнению, система здравоохранения отреагировала адекватно.
Ранее мы писали, что Путин считает, что РФ встретила проблему пандемии достойно и отчасти лучше других стран.
Видео: ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все