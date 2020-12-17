ВВП страны на данный момент упал на 3,6%.

Президент России Владимир Путин считает, что РФ встретила проблему пандемии достойно и отчасти лучше других стран. Заявление он сделал на ежегодной пресс-конференции.

По его словам, ВВП страны на данный момент упал на 3,6%. Этот показатель ниже, чем во многих европейских странах. Глава государства подчеркнул, что производство в агросекторе выросло на 1,8%. Есть вероятность, что до конца года рост составит два процента. Однако и безработица увеличилась до 6,3%, международные резервы РФ увеличились до 587,7 миллиардов долларов.

Ранее мы писали, что Путин начал свою ежегодную большую пресс-конференцию.

Видео: ежегодная пресс-конференция Владимира Путина