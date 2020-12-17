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Путин начал свою ежегодную большую пресс-конференцию

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Представители федеральной и зарубежной прессы находятся в Центре международной торговли.

Президент России Владимир Путин начал свою ежегодную большую пресс-конференцию.

В этом году мероприятие из-за пандемии коронавируса проходит наполовину в онлайн-формате. В зале в резиденции в Ново-Огарёво присутствуют корреспонденты кремлёвского пула. Журналисты из регионов работают через трансляцию.

Представители федеральной и зарубежной прессы находятся в Центре международной торговли.

Ранее глава СПЧ предложил уточнить действия силовиков при обысках после дела Славиной.

Видео: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина

Теги: журналисты, пресс-конференция, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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