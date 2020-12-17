Президент России Владимир Путин начал свою ежегодную большую пресс-конференцию.
В этом году мероприятие из-за пандемии коронавируса проходит наполовину в онлайн-формате. В зале в резиденции в Ново-Огарёво присутствуют корреспонденты кремлёвского пула. Журналисты из регионов работают через трансляцию.
Представители федеральной и зарубежной прессы находятся в Центре международной торговли.
Ранее глава СПЧ предложил уточнить действия силовиков при обысках после дела Славиной.
Видео: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
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