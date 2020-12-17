Представители федеральной и зарубежной прессы находятся в Центре международной торговли.

Президент России Владимир Путин начал свою ежегодную большую пресс-конференцию.

В этом году мероприятие из-за пандемии коронавируса проходит наполовину в онлайн-формате. В зале в резиденции в Ново-Огарёво присутствуют корреспонденты кремлёвского пула. Журналисты из регионов работают через трансляцию.

Представители федеральной и зарубежной прессы находятся в Центре международной торговли.

Ранее глава СПЧ предложил уточнить действия силовиков при обысках после дела Славиной.

Видео: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина