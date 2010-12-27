Путин выдаст банкам "страховку" от санкций Америки

На саммите БРИКС Владимир Путин рассказал о проекте кредитования в национальной валюте.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", что в ходе заседания саммита БРИКС Владимир Путин определил перспективу перехода к международному кредитному рейтингу. Он призвал страны пятерки ускорить переход на кредитование в национальных валютах, а также обозначил создание Фонда облигаций.

Кандидат экономических наук Сергей Каратаев отмечает две задачи для страны: развитие финансовых рынков и сведение к минимуму санкционных рисков. По словам специалиста, банк развития БРИКС уже является устоявшейся организацией, поэтому можно говорить об увеличении объемов работы с кредитованием. Зачем это нужно? Чтобы быть конкурентоспособным на международных рынках. Пока что мы вышли только на Китай. В перспективе - получение денежных средств не только учредителей от пятерки стран-организаторов, но и других иностранных спонсоров. Ожидаемость рейтинга банка повлияет на стоимость финансирования банка: чем он выше, тем дешевле обойдутся проекты.

Для России этот пункт очень важен, ведь отлаженный механизм кредитования поможет стране в связи с неустойчивыми отношениями с Америкой. Если наше кредитование пойдет в рублях, то реализация наших проектов не будет зависеть от санкционного режима.

Сергей Каратаев добавляет, что при создании Фонда Облигаций государство получит гарантированный выпуск денежных средств в национальной валюте каждой из стран-участниц.