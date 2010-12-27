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Путин выдаст банкам "страховку" от санкций Америки
Сегодня, 15:48
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lesjasap
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Путин выдаст банкам "страховку" от санкций Америки

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На саммите БРИКС Владимир Путин рассказал о проекте кредитования в национальной валюте.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", что в ходе заседания саммита БРИКС Владимир Путин определил перспективу перехода к международному кредитному рейтингу. Он призвал страны пятерки ускорить переход на кредитование в национальных валютах, а также обозначил создание Фонда облигаций.

Кандидат экономических наук Сергей Каратаев отмечает две задачи для страны: развитие финансовых рынков и сведение к минимуму санкционных рисков. По словам специалиста, банк развития БРИКС уже является устоявшейся организацией, поэтому можно говорить об увеличении объемов работы с кредитованием. Зачем это нужно? Чтобы быть конкурентоспособным на международных рынках. Пока что мы вышли только на Китай. В перспективе - получение денежных средств не только учредителей от пятерки стран-организаторов, но и других иностранных  спонсоров. Ожидаемость рейтинга банка повлияет на стоимость финансирования банка: чем он выше, тем дешевле обойдутся проекты. 
 
Для России этот пункт очень важен, ведь отлаженный механизм кредитования поможет стране в связи с неустойчивыми отношениями с Америкой. Если наше кредитование пойдет в рублях, то реализация наших проектов не будет зависеть от санкционного режима.
 
Сергей Каратаев добавляет, что при создании Фонда Облигаций государство получит гарантированный выпуск денежных средств в национальной валюте каждой из стран-участниц. 
Теги: владимир путин , санкции , экономика сегодня , экспертное мнение
Категории: Новости России

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