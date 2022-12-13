Путин: выборы в сентябре и президентские в 2024 году состоятся в соответствии с законом

По словам главы государства, выборы пройдут с соблюдением всех демократических и конституционных процедур.

Выборы в сентябре в местные и региональные органы и президентские выборы в 2024 году состоятся в соответствии с законом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию в Гостином дворе.

По словам главы государства, выборы пройдут с соблюдением всех демократических и конституционных процедур. Путин добавил, что все политические силы в России, несмотря на разные подходы к социально-экономическим задачам, едины в вопросе безопасности и суверенитета страны.

Ранее Путин заявил, что Россия ответит на любые вызовы.

Видео: Послание к Федеральному собранию