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Путин в Кремле поздравил защитников Отечества с наступающим праздником
Вчера, 21:04
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ProkVad
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Путин в Кремле поздравил защитников Отечества с наступающим праздником

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На торжественный вечер были приглашены военнослужащие.

Сегодня, 22 февраля, президент России Владимир Путин посетил Государственный Кремлевский дворец, где проходил торжественный вечер в честь Дня защитника Отечества. В преддверии праздника Путин поздравил ветеранов и военнослужащих. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Поздравляю ветеранов, личный состав, гражданский персонал Вооружённых Сил – всех, кто служил в армии и на флоте, – с наступающим праздником, Днём защитника Отечества!

Этот праздник отмечает вся страна. В основе этой всенародной традиции – глубокие, искренние чувства уважения к тем, кто надёжно обеспечивает обороноспособность России, защищает мирную жизнь наших граждан.

Отрывок из речи Владимира Путина

Также в своей поздравительной речи Владимир Путин отметил отличную боевую готовность России. Также, что в России повысилось качество вооружения и военной техники.

Фото: сайт Кремля

Теги: 23 февраля , день защитника отечества , кремль , путин
Категории: Лента новостей Новости СПб

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