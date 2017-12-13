Путин в Кремле поздравил защитников Отечества с наступающим праздником

На торжественный вечер были приглашены военнослужащие.

Сегодня, 22 февраля, президент России Владимир Путин посетил Государственный Кремлевский дворец, где проходил торжественный вечер в честь Дня защитника Отечества. В преддверии праздника Путин поздравил ветеранов и военнослужащих. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Поздравляю ветеранов, личный состав, гражданский персонал Вооружённых Сил – всех, кто служил в армии и на флоте, – с наступающим праздником, Днём защитника Отечества! Этот праздник отмечает вся страна. В основе этой всенародной традиции – глубокие, искренние чувства уважения к тем, кто надёжно обеспечивает обороноспособность России, защищает мирную жизнь наших граждан. Отрывок из речи Владимира Путина

Также в своей поздравительной речи Владимир Путин отметил отличную боевую готовность России. Также, что в России повысилось качество вооружения и военной техники.

Фото: сайт Кремля