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Путин удивился росту цен на бензин

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Удивительно, потому что цены на нефть и сырьё упали в два раза.

Президент России Владимир Путин удивился росту цен на бензин. Своим мнением он поделился на совещании с правительством.
Глава государства сказал, что летний и зимний дизель рос незначительно.

Вот 92-й бензин за год вырос в цене на 10,44%, - сказал Путин.

Он отметил, что это удивительно, так как цены на нефть и сырьё упали в два раза. Глава государства считает, что ценам на нефть "хорошо бы держаться на прежнем уровне".

Ранее сообщалось, что рубль растёт к доллару и евро при открытии торгов.

Теги: бензин, нефть, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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непричемыш)

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