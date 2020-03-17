Удивительно, потому что цены на нефть и сырьё упали в два раза.

Президент России Владимир Путин удивился росту цен на бензин. Своим мнением он поделился на совещании с правительством.

Глава государства сказал, что летний и зимний дизель рос незначительно.

Вот 92-й бензин за год вырос в цене на 10,44%, - сказал Путин.

Он отметил, что это удивительно, так как цены на нефть и сырьё упали в два раза. Глава государства считает, что ценам на нефть "хорошо бы держаться на прежнем уровне".

Ранее сообщалось, что рубль растёт к доллару и евро при открытии торгов.