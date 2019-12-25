Путин: у инвалидов не должно быть проблем с приобретением оборудования с картой "Мир"

Глава государства рассказал о возможностях для инвалидов региона.

Российский президент Владимир Путин заявил, что у инвалидов не должно быть проблем с приобретением реабилитационного оборудования и услуг с банковской картой "Мир". Об этом политик сообщил общественным деятелям в рамках видеоконференции по вопросам Крыма.

С осени этого года люди с инвалидностью имеют возможность самостоятельно приобретать необходимые услуги, оборудование. Связано это будет с необходимостью использовать карту "Мир". Но хочу обратить ваше внимание на то, что все социальные выплаты сегодня идут по этой линии именно через карту "Мир". Поэтому исходим из того, что никаких сложностей здесь возникнуть не должно. Владимир Путин, президент РФ

Политик пообещал дать поручение правительству по вопросу недопущения "никаких шероховатостей". Представитель Крыма добавил, что местные инвалиды высокого оценивают действия властей по реализации мероприятий, направленных на формирование доступной среды.

Путин пообещал приехать на открытие соборной мечети в Крыму.