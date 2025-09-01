Глава России оценил подготовку Китая к празднованию годовщины завершения Второй мировой войны.

Немецкий нацизм и японский милитаризм удалось сокрушить благодаря сплоченным усилиям многих государств и народов мира. Соответствующее заявление сделал российский президент Владимир Путин, выступая перед коллегами на заседании Совета глав государств - членов ШОС в китайском городе Тяньцзине. После приветственного слова политик отметил, что хочет "поддержать уже выступивших коллег", которые высоко оценили вклад Пекина в вопросе председательства, проведенного в рамках Шанхайской организации сотрудничества".

9 мая в Москве торжественно отмечался юбилей Победы в Великой Отечественной войне и разгрома нацистской Германии, - напомнил глава государства. - А послезавтра в Пекине пройдут масштабные мероприятия, посвященные победе над японским милитаризмом и 80-летию окончания Второй мировой войны. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что 3 сентября в КНР будет посвящено масштабным торжествам в ознаменование 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. На главной площади Пекина под названием Тяньаньмэнь состоится военный парад. Российский президент станет главным гостем среди приглашенных 26 глав иностранных государств. В СМИ сообщили, что политический лидер из Москвы он займет место по правую руку от Си Цзиньпина

Фото: China Central Television

Видео: Kremlin.ru