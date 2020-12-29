С 1 января регистрация всех лекарственных средств в странах ЕврАзЭС осуществляется по единым правилам.

Президент России Владимир Путин считает, что странам ЕАЭС нужно эффективно координировать усилия по борьбе с COVID-19. Заявление он сделал на совещании о реализации интеграционных проектов на пространстве Евразийского экономического союза.

Путин отметил, что с 1 января регистрация всех лекарственных средств в странах ЕврАзЭС осуществляется по единым правилам и процедурам. По его словам, пандемия — это общий вызов для всех стран союза.

Ранее Песков заявил, что идея либерализма близка Путину.

Видео: YT / TASS