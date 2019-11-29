Путин рассказал о поддержке cо стороны курдов в Сирии

Владимир Путин отметил "позитив" в отношениях между двумя народами.

Владимир Путин оценил уровень отношений между курдским населением Сирии и российской военной полицией, действующей в регионе. Глава государства отметил "позитив" и "доброе отношение", а также рассказал о мерах поддержки, которые оказывают друг другу обе стороны. На эту тему Владимир Путин высказался в ходе рабочего заседания Совета при президенте РФ по межнациональным вопросам. Президент напомнил, что российская военная полиция действует "с благими намерениями", а ее активность не направлена против курдов.

Они встречают очень доброе отношение со стороны курдского населения, потому что люди видят и понимают, что российская армия пришла для их защиты, это очевидный факт Владимир Путин, президент РФ

Один из гостей встречи, представляющий интересы курдской общины в России, пожаловался Путину на критику в адрес курдов на федеральном телевидении. Глава государства назвал такие заявления политических экспертов на центральных каналах "ахинеей". Он вернулся к вопросу сотрудничества сторон в Сирии, признав, что многие достижения россиян были напрямую связаны с поддержкой со стороны курдов.

Ранее мы писали, что Турция пригрозила возобновлением военной операции в Сирии.