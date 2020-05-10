Путин рассказал о картине, впечатлившей его до слез

Об этом президент заявил в интервью телеканалу "Россия-1".

Президент России Владимир Путин рассказал, какое произведение искусства его затронуло больше всего за последнее время. Как заявил глава государства, такой картиной для него стало полотно "Рабовладельцы" советского художника Тараса Гапоненко. На картине изображен нацист, убирающий в кобуру пистолет, из которого он только что застрелил женщину. На погибшей лежит маленький ребенок.

Путин отметил, что данное полотно, которое он увидел на выставке в ЦВЗ "Манеж" в 2019-м году, растрогало его до слез.

Ранее мы сообщали о том, что российское правительство выделило более 81,1 млрд рублей для помощи малым и средним предприятиям, которые относятся к числу пострадавших отраслей в результате пандемии коронавируса COVID-19.

Видео: kremlin / YouTube